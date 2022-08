Den legendären Ironman auf Hawaii hat Triathletin Gabi Obmann (AC Donau Chemie St. Veit) heuer aus ihrem Kopf gestrichen. „Das war mir nach Südafrika klar. Wenn ich denke, welchen Aufwand für einen Slot Michi Weiss heuer gehabt hat, ist das wirklich unglaublich. Er hat, glaube ich, fünf Ironman-Bewerbe in den Beinen. Das kann ich mir nicht leisten, da ich ja fast alles selber finanzieren muss. Das ist auch alles vollkommen in Ordnung so. Ich bin eben kein hundertprozentiger Profi und habe ja so auch noch ein Leben“, erklärt die Wahl-Kärntnerin. Sie sei über die Unterstützung ihrer Sponsoren, die mit ihr die Freude am Sport teilen, extrem dankbar, „doch zum Leben geht sich das halt letztlich nicht aus“.