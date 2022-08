In den vergangenen drei Jahren kamen in Österreich

auf Freilandstraßen insgesamt 628 Menschen bei Verkehrsunfällen ums

Leben, das waren 56 Prozent aller Verkehrstoten, wie eine aktuelle

VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Die

größte Opfergruppe waren Pkw-Insassen, die zweitgrößte

Motorradfahrer. Tempo 80 statt 100, wie zuletzt von vielen

Fachleuten vorgeschlagen, reduziert den Anhalteweg und damit das

Unfallrisiko, betonte der VCÖ.

Eine am Wochenende veröffentlichte Studie der

Forschungsgesellschaft Straße, Schiene und Verkehr sprach sich für

die Senkung der Tempolimits auf Autobahnen, Freilandstraßen und im

Ortsgebiet aus. "Gerade auf Freilandstraßen würde Tempo 80 statt 100

einen wichtigen Beitrag leisten, um die extrem hohe Anzahl tödlicher

Verkehrsunfälle auf diesen Straßen zu reduzieren", stellte

VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest.

Bei jedem dritten tödlichen Verkehrsunfall außerhalb des

Ortsgebiets (inklusive Autobahnen und Schnellstraßen) war die

Geschwindigkeit die Hauptursache, machte der VCÖ aufmerksam. Die

zweithäufigste Unfallursache - Ablenkung und Unachtsamkeit -

verursachte jeden vierten tödlichen Verkehrsunfall außerhalb des

Ortsgebiets.

Der VCÖ wies darauf hin, dass Österreich in den vergangenen

Jahren seine Verkehrssicherheitsziele - trotz Rückgangs infolge der

Maßnahmen gegen die Covid-19 Pandemie - deutlich verfehlt hat. So

lautete das Ziel für das Jahr 2020, die Zahl der Todesopfer im

Straßenverkehr auf weniger als 312 zu reduzieren, tatsächlich

verloren aber 344 Menschen ihr Leben bei einem Verkehrsunfall. Und

anstatt zu sinken, nahm die Zahl der Verkehrstoten im Jahr 2021 auf

362 zu. Heuer stieg die Anzahl der Todesopfer im Straßenverkehr in

den ersten sieben Monaten weiter an.

"Niedrigere Tempolimits auf Freilandstraßen erhöhen die

Verkehrssicherheit und reduzieren zusätzlich den Spritverbrauch, den

CO2-Ausstoß und den Verkehrslärm", stellte Schwendinger fest. Als in

der Schweiz im Jahr 1985 zunächst provisorisch und ab dem Jahr 1990

dauerhaft das Tempolimit von 90 auf 80 km/h reduziert wurde, ging

die Zahl der Verkehrstoten um zehn Prozent zurück. In Tirol galt

Anfang der 1990er-Jahre für rund drei Jahre Tempo 80 statt 100 auf

Freilandstraßen. Die Zahl der Verkehrstoten ging deutlich zurück.

Nach Aufhebung von Tempo 80 durch den Verfassungsgerichtshof nahm

die Zahl der Verkehrstoten wieder deutlich zu.

Neben einem niedrigeren Tempolimit und den entsprechenden

Kontrollen zur Einhaltung sind dem VCÖ zufolge in den Regionen auch

mehr Discobusse und Anrufsammeltaxis wichtig, um dort die Zahl

schwerer Verkehrsunfälle insbesondere am Wochenende zu reduzieren.

Auch baulich getrennte Geh- und Radwege entlang von Freilandstraßen

sowie sichere Übergänge im Bereich von Siedlungen und

Bus-Haltestellen seien wichtig.

In der vergangenen Woche starben laut Innenministerium neun

Personen bei Verkehrsunfällen. Es kamen demnach vier Pkw-Lenker, ein

E-Bike-Lenker, ein Fußgänger, ein Mopedlenker, ein Motorradlenker

und ein Mitfahrer in einem Pkw bei acht Verkehrsunfällen ums Leben.

Vermutliche Unfallursachen waren in drei Fällen

Unachtsamkeit/Ablenkung, in zwei Fällen eine Vorrangverletzung und

in jeweils einem Fall eine Alkoholisierung, nichtangepasste

Geschwindigkeit und Übermüdung.