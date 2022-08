In den ersten sechs Monaten 2022 haben heimische

Haushalte gemäß Halbjahresbilanz der Altstoff Recycling Austria AG

(ARA) 522.870 Tonnen Verpackungen und Altpapier gesammelt und

getrennt. Im Vorjahresvergleich bedeutet das einen leichten Rückgang

um 2 Prozent. Gründe hierfür seien vor allem die wirtschaftliche

Lage, Konsumveränderungen und das Vermeiden von Verpackungen, teilte die ARA am Montag mit.

Im ersten Halbjahr 2022 wurden 288.900 Tonnen Altpapier

gesammelt, 4,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Zurückzuführen sei

diese Entwicklung auf den Wegfall von Print-Produkten, aber auch auf

die erhöhte Rücklaufquote in den Lockdownphasen im

Vergleichszeitraum 2021. Leichtverpackungen – überwiegend

Kunststoffe – wurden im Ausmaß von 88.700 Tonnen gesammelt. Hier

habe die stagnierende Marktlage sowie die Vermeidung von

Kunststoffverpackungen zu einem Rückgang von 2 Prozent geführt. Bei

den Metallverpackungen wurde im ersten Halbjahr 2022 mit 15.770

Tonnen um 1,3 Prozent weniger eingesammelt. Bei den Glasverpackungen war hingegen ein Sammelplus von 3,5 Prozent auf 129.000 Tonnen zu verzeichnen.

Im nächsten Jahr sei mit einem deutlichen Sammelplus zu rechnen,

so ARA-Vorstand Christoph Scharff: "Ab 2023 wird die Sammlung von

Leichtverpackungen in ganz Österreich vereinheitlicht. Dann sollen

alle Kunststoffverpackungen in die Gelbe Tonne und den Gelben Sack."

Diese Vereinfachung solle gemeinsam mit dem Ausbau der Sammlung ab

Haus die Mengen deutlich steigern, um die neuen und höheren

EU-Recyclingziele für Kunststoffverpackungen zu erfüllen.

Bis 2025 muss Österreich das Recycling von Kunststoffverpackungen

von aktuell 25 Prozent auf 50 Prozent verdoppeln. "Dafür müssen wir

künftig 80 Prozent aller Kunststoffverpackungen, die in Verkehr

gebracht werden, sammeln, daraus 80 Prozent für das Recycling

aussortieren, um schließlich im Recycling 80 Prozent Ausbeute zu

erzielen", so Scharff. Aktuell stehe man bei einer Sammelquote und

Sortiertiefe von jeweils 58 Prozent, einer Recyclingausbeute von 78

Prozent und damit insgesamt bei einer Recyclingquote von 25 Prozent.