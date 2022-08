Ein 16-Jähriger ist am Sonntagabend in Wels beim

Grillen schwer im Gesicht verletzt worden, sein Vater leicht. Der

56-Jährige hatte die Kohlen mit flüssigem Ethanol übergossen und

angezündet. Eine Stichflamme schoss in die Höhe und erwischte die

beiden. Der Vater gab an, er habe nicht bemerkt, dass der Teenager

neben ihm gestanden war. Beide wurden ins Klinikum Wels gebracht,

berichtete die Polizei.