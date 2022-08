Eine Elfjährige ist Sonntagmittag im Tiroler Lechtal in einem Felstunnel von Steinen am Kopf getroffen und verletzt worden. Das Mädchen war mit seiner Familie zur Sulzalm in Stockach unterwegs, als es laut Polizei zu dem Unfall gekommen war. Warum sich die Steine lösten, sei noch unklar, hieß es. Das Kind wurde vom Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.