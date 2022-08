"Lena liebt Italien" soll eine Freundin des Paares den Grund für das Land verraten haben. Schon länger haben deutsche Boulevardmedien darüber spekuliert, dass Lena Meyer-Landrut und Mark Forster nach ihrer standesamtlichen Eheschließung Ende 2020 diesen Sommer ein großes, nachgeholtes Hochzeitsfest mit ihren Freunden in Italien planen. Die 31-Jährige und der 39-Jährige waren im Februar 2021 Eltern eines Sohnes geworden. Und die ehemalige Song-Contest-Siegerin kann sich derzeit zudem über einen neuen Singlehit in den Charts freuen ("Looking For Love").

Die "Bild"-Zeitung berichtete nun, dass Lena und Mark "ihre Liebe mit einem zweiten Ja gekrönt haben". Sie haben "am Wochenende in einer festlichen Trauungszeremonie ein weiteres Mal das Jawort gegeben – ganz romantisch auf Sizilien. Nur die Familie und die engsten Freunde flogen nach Palermo ein" wusste das Blatt. Der genaue Ort war geheim, rund 50 Gäste seien dabei gewesen.

Eine Insiderin soll "Bild" verraten haben: "Der Ort der Zeremonie, die Unterkunft, wie soll alles ablaufen – das hat auch für einige Diskussionen vorher gesorgt, aber nun sind beide glücklich."

Hier ist das aktuelle Video von Lena: