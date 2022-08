Wie die britische "Daily Mail" auf ihrer Webseite berichtet, wurde Ivana Trump auf Donald Trumps Golfplatz in Bedminster (New Jersey) beigesetzt. Dort befindet sich ein Familiengrab, in dem auch der ehemalige US-Präsident eines Tages bestattet werden möchte. Jedoch scheint die letzte Ruhestätte recht trist zu sein. Die Bilder des Fotografen Daniel William McKnight gehen um die Welt. Zu sehen ist ein frisches Grab am Rande eines Waldstücks, ein kleiner, weißer Blumenstrauß und eine kurzgehaltene Plakette. Seit 2014 hält Trump die Lizenz, dort einen Friedhof für zehn Personen zu errichten.

Der Familienfriedhof auf dem Golfplatz soll wohl nicht ganz uneigennützig sein, schreibt "Parish & Company". Denn ein Friedhof kostet in New Jersey weniger Steuern als ein Golfplatz. Einen ähnlichen Hintergrund hat wohl auch die Haltung von acht Ziegen auf dem Gelände – denn damit gilt das Anwesen auch als landwirtschaftliche Fläche, die ebenfalls weniger Steuern kostet, wie das "Wall Street Journal" berichtet.

Starb durch einen Unfall

Ivana Trump war in ihrem ebenfalls auf der Upper East Side in Manhattan nahe dem Central Park gelegenen Haus gestorben – nach Angaben der Gerichtsmedizin infolge eines Unfalls. Medienberichten zufolge war sie eine Treppe hinuntergefallen.

Die im heutigen Tschechien geborene Ivana Trump hatte unter anderem als Sportlerin, Geschäftsfrau und Model gearbeitet und war zwischen 1977 und 1992 mit Donald Trump verheiratet.