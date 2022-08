Biden, der vor neun Tagen positiv auf die Krankheit getestet wurde, wird sich wieder in Isolation begeben. Es wird angenommen, dass sein positiver Test laut dem Arzt des Weißen Hauses, Dr. Kevin O'Connor, wie bei einigen anderen Covid-19-Patienten eine "Rebound"-Positivität ist.

Der US-Präsident ist den Angaben zufolge vollständig geimpft und seine Impfung ist zweimal aufgefrischt worden. In Übereinstimmung mit den Gesundheitsvorschriften bei Covid-19-Fällen hatte er sich im Weißen Haus isoliert und seine Amtsgeschäfte fortgeführt.

Biden hatte fünf Tage nach Bekanntwerden seiner Coronainfektion seine häusliche Isolation beendet. Bei einer Ansprache im Garten des Weißen Hauses sagte Biden am Mittwoch: "Meine Symptome waren mild. Ich habe mich schnell erholt und mir geht es prima." Während der gesamten Zeit der Isolation habe er arbeiten und seine Aufgaben erledigen können. "Und nun geht es für mich zurück in das Oval Office", so der 79-Jährige mit Blick auf sein offizielles Arbeitszimmer.