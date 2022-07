"Don't Stop" an der Ausfahrt Gelsenkirchen-Buer: Das twitterte die deutsche Polizei noch kurz vor dem geplanten Konzert der Rolling Stones in Gelsenkirchen.

Die Rocker hatten den Tweet vermutlich nicht gelesen und fanden sich kurz vor dem Konzert im Stau wieder. Wie die Rheinische Post und der Spiegel berichten, wusste sich das Team von Mick Jagger & Co zu helfen: Sie riefen die Polizei. Diese kam und eskortierte die Band aus dem Stau heraus, damit sie rechtzeitig in die Veltins Arena kamen.

Die Band ist auf ihrer "Sixty"-Tour derzeit in Europa unterwegs, in Berlin spielt die Band am 4. August. Mick Jagger feierte übrigens am 26. Juli seinen 79. Geburtstag.