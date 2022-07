Zufällig - und durch seinen beherzten Einsatz - zum Lebensretter wurde am Freitag ein Polizeibeamter der Inspektion Graz-Karlauerstraße. Der Mann ermittelte in Zivilkleidung im Bereich der Siedlung "Auf der Tändelwiese", als plötzlich eine 21-Jährige laut schreiend mit einem Baby am Arm auf ihn zulief.