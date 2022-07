Zum Vergleich: Am Freitag vor einer Woche, dem 22. Juli 2022, meldeten die Behörden 11.115 Neuinfektionen und zehn Todesfälle österreichweit. Die Zahl der Infektionen geht im Vergleichszeitraum also etwas zurück, insgesamt bleibt das Infektionsgeschehen aber dennoch besorgniserregend.

91 Corona-Patienten werden aktuell auf den Intensivstationen des Landes behandelt, um sieben weniger als noch am Vortag. Auf den Normalstationen der Spitäler liegen derzeit 1.563 Covid-Patienten, um einer weniger als noch vor 24 Stunden. 443 Corona-Intensivbetten und 1.095 Corona-Normalbetten sind noch in Österreichs Krankenhäusern verfügbar. Die Neuinfektionen in den Bundesländern.

Bisher wurden in Österreich seit Pandemiebeginn 4.732.191 Fälle registriert. 19.080 Infizierte sind verstorben und 4.598.271 wieder genesen.