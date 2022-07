"Fortsetzung folgt nicht“, so hat einst die Jugendliteratursendung mit Edgar Böhm im ORF geheißen. Geliebt und gehasst, denn an der spannendsten Stelle brach der Filmteaser ab – wer wissen wollte, wie es weitergeht, musste das Buch zur Hand nehmen. Heutzutage stehen die Fortsetzungen schon fest, wenn noch nicht einmal das Original draußen ist. Fortsetzungen, Spin-offs und Prequels sind die erhofften Cash-Cows der Streamingdienste. Gestern wurde bekannt, was längst klar war: Der 200-Millionen-Dollar-Actionkracher „The Gray Man“ mit Ryan Gosling als CIA-Agent auf Abwegen bekommt nicht nur eine Fortsetzung, sondern auch ein Spin-off. Und überhaupt will man die ganze Story zu einem Franchise ausbauen.