Die US-Notenbank Fed hat ihren Leitzins erneut kräftig angehoben. Der Zins steigt um 0,75 Prozentpunkte und liegt jetzt in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekannt gab. Analysten hatten diesen Schritt überwiegend erwartet.

Bereits im Juni hatte die Notenbank das Zinsniveau um 0,75 Prozentpunkte erhöht. In diesem Jahr hat die Fed den Leitzins bereits vier Mal angehoben. Zu Jahresbeginn hatte der Leitzins noch in einer Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent gelegen. Hintergrund der deutlichen Straffung ist die sehr hohe Inflation. Im Juni erreichte sie mit 9,1 Prozent den höchsten Stand seit gut 40 Jahren.

Kurz nach Veröffentlichung der US-Leitzinsentscheidung haben sich die US-Indizes mit höheren Notierungen gezeigt. Wenige Minuten nach der Bekanntgabe notierte der Dow Jones mit einem Plus von 0,24 Prozent bei 31.837,06 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 1,32 Prozent auf 3.972,68 Einheiten. Der Nasdaq Composite stieg um 2,40 Prozent auf 11.840,43 Zähler.

"Marktkonform"

Mit dieser Maßnahme will die Notenbank der größten Volkswirtschaft der Welt die hohe Inflation in den Griff bekommen. Für die Zentralbanker ist die straffe Geldpolitik nicht ohne Risiko – sie müssen aufpassen, dass sie das Wirtschaftswachstum nicht zu sehr ausbremsen. Analysten nannten die jüngste Zinsanpassung der Fed marktkonform.