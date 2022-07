Schock für viele Urlauber: Vor einem Lokal in der Via Verdi in Jesolo wurden in der Nacht auf Mittwoch Schüsse abgefeuert. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen im Rückenbereich. Laut italienischer Nachrichtenagentur "Ansa" eskalierte in einem Lokal ein Streit zwischen zwei Männern nicht italienischer Herkunft.

Zu dem Vorfall kam es gegen 23.30 Uhr. Im Zentrum von Jesolo herrschte in den Lokalen zwischen der Via Verdi, der Piazza Marina und der Piazza Nember noch reger Betrieb, als sich die Schießerei ereignete.

Einer der beiden Kontrahenten zog vor einem Lokal seine Waffe und feuerte zwei Schüsse ab. Einer der beiden Schüsse ging daneben, aber einer traf. Laut Augenzeugen schoss einer dem anderen in den Rücken, als dieser fliehen wollte, berichtet die lokale Ausgabe der italienischen Tageszeitung "Il Gazzettino" online. "Es kam zu einer Panik. Viele erschraken, als sie die Schüsse hörten und flüchteten in Lokale. Einige duckten sich auch hinter parkenden Autos", erzählte ein Hotelier in den regionalen staatlichen Fernseh-Abendnachrichten der Rai Veneto.

Das schwer verletzte Schussopfer floh und wurde erst Stunden später gefasst. Der Mann wurde in das Krankenhaus in Venedig Mestre gebracht und wird derzeit überwacht. Er soll nicht in Lebensgefahr schweben.

Schütze wird noch gesucht

Auch der Schütze lief davon. Er konnte bis jetzt noch nicht ausfindig gemacht werden. Es läuft eine polizeiliche Fahndung. Außerdem werden die Aufnahmen der örtlichen Überwachungskameras ausgewertet und Zeugen befragt.

Laut Polizei ging es bei der Auseinandersetzung vermutlich um eine Abrechnung zwischen Drogendealern. "Es ging um eine Abrechnung zwischen zwei amtsbekannten Personen, die niemand anderen involviert hatten", sagte Jesolos Bürgermeister Christofer De Zotti dem "Il Gazzettino". Dass einer der beiden Involvierten von der Polizei extrem rasch gefunden wurde, zeige das funktionierende System der Sicherheitskräfte in Jesolo.