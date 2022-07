"Ich wollte einfach wissen, wie die Welt funktioniert", antwortet Anna Obenauf auf die Frage, wieso sie Molekularbiologie studiert hat. Wie die Welt von Krebstumoren funktioniert, versteht die gebürtige Grazerin mittlerweile wie kaum jemand. Für ihre Forschung erhält die 38-Jährige am Freitag einen Wissenschaftspreis der "American Association for the Advancement of Science (AAAS)". Dotiert ist dieser mit 25.000 US-Dollar. Grund für diese Auszeichnung ist ihre Arbeit im Bereich der Krebstherapie: "Ich wollte verstehen, wieso Tumore Resistenzen gegenüber manchen Therapien aufweisen."