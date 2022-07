Die Unterbrechung der Ferienzeit durch einen Sommerministerrat hat Tradition. Im letzten Jahr lieferten Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler harmonische Bilder eines gemeinsamen Spaziergangs durch das idyllische Reichenau an der Rax, heute trifft man sich in Mauerbach bei Wien, wo sich Türkis-Blau 2019 in Klausur begeben hatten.