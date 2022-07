Er ist geschäftig wie eh und je, wie sein Instagram-Profil verrät: Aktuell dreht Arnold Schwarzenegger die Netflix-Spionageserie "Fubar", die eine Art Weiterentwicklung des Films "True Lies" ist. Dieses Mal kommen Schwarzenegger und seine Serientochter Monica Barbaro drauf, dass sie unabhängig voneinander für die CIA tätig sind. Doch bis zur Veröffentlichung kann man sich gut und gerne mit Schwarzenegger-Klassikern über Wasser halten. Wie gut, dass die steirische Eiche am Samstag 75 Jahre alt wird, da mangelt es nicht an Nachschub. Der ORF und Puls 4 widmen dem Schauspieler, Ex-Politiker und Klimaaktivisten eine ganze Palette an Filmen und Dokus. Am Samstag wandelt etwa Lisa Gadenstätter in Thal auf den Spuren Schwarzeneggers und spürt den Wurzeln seines Erfolges nach (ORF 1, 22 Uhr). In der TVthek bis Montag nachzuschauen, ist ein Thema-Spezial, das seine steirischen Freunde und Weggefährten zu Wort kommen lässt.





ORF III zelebriert am späten Freitagabend den Werdegang des Steirers "Arnold Schwarzenegger – Die Verkörperung des American Dreams" (23.35 Uhr), es folgt "Arnold Schwarzenegger – Das Exklusiv-Interview mit Günther Ziesel" (0.30 Uhr). Mit einem tiefen Griff in die Archivkiste endet (1.20 Uhr) mit "Hallo, wie geht’s?" der "Arnie"-Abend: 1993 hat Dagmar Koller den Jubilar in Los Angeles besucht.



Filmisch steht vor allem Altbekanntes am Programm: Start am Mittwoch mit "The Expendables" (23.25 Uhr, ORF 1), der "Terminator" legt am Donnerstag alles in Schutt und Asche (22.10 Uhr, ORF 1), Teil 2 läuft am Freitag auf Puls 4 (20.15), Teil 3 läuft wiederum am Samstag in ORF 1 (20.15 Uhr), zeitgleich bringt Puls 4 dann den aktuellsten und sechsten Teil "Terminator – Dark Fate" (20.15 Uhr). Witziger geht es bei "True Lies – Wahre Lügen" (30. Juli, 22.50 Uhr, ORF 1) und bei "Junior" (31. Juli, 11.00 Uhr, ORF 1), Schwarzenegger als schwangerer Mann, zu.