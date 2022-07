Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat nach der Eröffnung der Salzburger Festspiele gemeinsam mit Landeshauptmann Wilfried Haslauern die für die Versorgung Österreichs und Süddeutschlands strategisch wichtige Gasspeicheranlage in Haidach bei Salzburg besucht. Zu Gesicht bekam Van der Bellen Haidach 5, das sich im österreichischen Besitz befindet, also nicht den leeren bisherigen Gazprom-Speicher.

Zuvor war bekannt geworden, dass Russlands Staatskonzern Gazprom seine Nutzungsrechte für den Gasspeicher in Haidach (Salzburg) verloren hat. Die entsprechende Novelle des Gaswirtschaftsgesetzes

ermöglichte es der heimischen Energie-Regulierungsbehörde E-Control, die von Gazprom ungenützten Speicherkapazitäten an ein anderes Unternehmen zu vergeben. Der russische Speicher ist seit Monaten komplett leer und wird nicht gefüllt. Am Dienstag wurde bekannt, dass der leere Speicher ab 1. August befüllt wird.