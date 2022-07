Diese Woche stimmen die Abgeordneten im italienischen Parlament über eine Neuregelung der Lizenzvergabe ab: Ab dem 31. Dezember 2023 müssen staatliche Strandkonzessionen nämlich laut einer EU-Verordnung öffentlich ausgeschrieben werden. Und das könnte nach Ansicht von Branchenvertretern das Ende der vielen von Familien geführten Strandbars und -restaurants bedeuten.

29.000 Badeanstalten, die bis zu 300.000 Personen beschäftigen, gibt es in Italien. Die Regelung soll "transparente öffentliche Ausschreibungen" ermöglichen, wie sie bisher nicht stattgefunden haben. Denn es heißt, dass bisher nicht selten Korruption und Vetternwirtschaft bei der Vergabe eine Rolle gespielt haben.

Die kostenpflichtigen "Stabilimenti" sind der Inbegriff der italienischen Strandkultur. Die Vergabe der Strandlizenzen ist jedoch undurchsichtig, die Konzessionen werden automatisch verlängert. Das will die EU aufgrund der so genannten Bolkenstein-Wettbewerbsregel nun ändern und auch Italien muss sich diesen Regeln unterordnen. Die neue Regelung gibt aber auch Grund zu Sorge: Möglicherweise könnten große ausländische Tour-Operatoren oder Finanzinvestoren profitieren und würden die Familienbetriebe verdrängen.

Konzessionen, die bereits im Einklang mit den EU-Vorschriften erteilt wurden, bleiben bis zu ihrem Ablaufdatum, also auch über das Jahr 2023 hinaus, gültig. Die anderen müssen neu ausgeschrieben werden, wogegen sich die Betreiber der familiengeführten Badeanlagen heftig wehren.

Immer wieder gelangten Anlagen auch in die Hände der lokalen Mafia. Allein in den vergangenen Jahren wurden in Italien über 100 Stabilimenti wegen Infiltration durch die organisierte Kriminalität beschlagnahmt. Außerdem bringt die Inflation und die fehlenden Regulierungen eine rasante Teuerung für Eintritt, Sonnenliege und Co mit sich, die für viele Einheimische nicht mehr tragbar ist. Für Monatsabos in den Strandanlagen liegen die Preise zwischen 500 und 700 Euro. Ein Tageseintritt: rund 15 bis 20 Euro - und für Liegen und Schirme müssen die Kunden oft noch extra bezahlen. Das würde sich mit dem neuen Gesetz ändern, denn auch für Liegen und Schirme gäbe es dann eine Preisdeckelung.