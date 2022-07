Man kennt das Bild: Liege um Liege, Sonnenschirm um Sonnenschirm reihen sich an den italienischen Mittelmeerstränden aneinander. Farblich unterteilt in Abschnitte, die jeweils von einem anderen Inhaber betrieben werden. 29.000 solcher sogenannten „stabilimenti balneari“ (Badebetriebe), die bis zu 300.000 Personen beschäftigen, gibt es in Italien. Mit dem Vermieten der Schirme und Liegen verdienen die Betreiber zum Teil ein kleines Vermögen. Rund 15 Milliarden Euro Umsatz, so wurde errechnet, verbuchen die Bezahlstrände pro Jahr.