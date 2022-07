Als müssten Flugreisende nicht schon genug Turbulenzen in Form von Absagen, Verspätungen und verlorener Gepäckstücke hinnehmen, taucht am Horizont neues Ungemach auf. Die Gewerkschaft Verdi rief das Lufthansa-Bodenpersonal zu einem Warnstreik von Mittwoch ab 3.45 Uhr bis Donnerstag um 6 Uhr auf. Hintergrund sind einmal mehr Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft fordert 9,5 Prozent, verweist auf die Inflation, den Umstand, dass man drei Jahre auf Erhöhungen verzichtet habe – und auf die Überlastung an den Airports. Das Lufthansa-Management nennt den Streik „unzumutbar“.