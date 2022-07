Zwei Österreicher sind am Samstagnachmittag beim Absturz eines Sportflugzeuges unweit von Sarajevo ums Leben gekommen. Wie die Tageszeitung "Vecernje novosti", Ausgabe für Bosnien-Herzegowina, berichtete, sei es zum Absturz des Flugzeuges gegen 15.00 Uhr in der Region von Nisici, etwa 24 Kilometer nördlich der bosnischen Hauptstadt, gekommen. Das Außenministerium in Wien bestätigte gegenüber der APA das Unglück.

Die Unfallursache ist laut dem Blatt noch unbekannt und wird vom Innenministerium des Kantons Sarajevo untersucht. Unter Berufung auf erfahrene bosnische Piloten berichtete das Blatt allerdings, dass hohe Temperaturen und ungünstiges Terrain zum Absturz der Maschine beigetragen haben dürften.

Laut dem ORF handelte es bei den Verunglückten um ein burgenländisches Ehepaar. Das österreichische Außenministerium bestätigte, dass zwei Österreicher am Samstag gegen 15 Uhr beim Absturz eines Kleinflugzeugs ums Leben gekommen waren. An Bord befanden sich keine weiteren Passagiere. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden keine näheren Informationen genannt. Die Botschaft sei in Kontakt mit den Angehörigen, um diese bei den weiteren Schritten zu unterstützen, erklärte eine Ministeriumssprecherin gegenüber der APA.