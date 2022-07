Schauspieler Moritz Bleibtreu (50) gibt nur selten Details aus seinem Privatleben preis. Umso verwunderlicher war es für viele, als sich der gebürtige Münchner im letzten Jahr bei der Premiere der RTL-Serie "Faking Hitler" mit einer Frau an seiner Seite präsentierte. Am Wochenende dann die große Nachricht: Am Freitag, dem 22. Juli, soll er seine Freundin Saskia de Tschachell (30) geheiratet haben. Im engen Kreise von Familie und Freunde gingen die beiden den Bund der Ehe ein.

Oktober vergangenen Jahres gestand der Film- und Seriendarsteller erstmals seine Liebe zu der exakt zwanzig Jahre jüngeren Geschäftsfrau. Die genaue Dauer der bisherigen Beziehung behält er für sich. In den letzten zwei Jahren hatte es dem Schauspieler zufolge "kaum Gelegenheit" gegeben, sich der Öffentlichkeit zu zeigen. "Ich denke aber, Sie werden uns beide sicher bald öfter sehen", so Bleibtreu zur deutschen Boulevardzeitschrift "Bunte".

Seinen Durchbruch hatte der Schauspieler österreichischer Abstammung 1997 mit seiner Darstellung von Gangster Abdul im deutschen Kultfilm "Knockin' on Heavens Door". Es folgten prominente Hauptrollen in international renommierten Kinofilmen wie "Lola Rennt" (1998), "Lammbock" (2001), "Das Experiment" (2001) oder "Der Baader Meinhof Komplex" (2008). Im Laufe seiner Karriere war Bleibtreu an über 90 Film- und Serienproduktionen beteiligt.