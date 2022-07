Jennifer Lopez hat derzeit gleich mehrere Gründe zum Feiern. Vor Kurzem heiratete die Sängerin Schauspieler Ben Affleck in Las Vegas, am 24. Juli feierte sie zudem ihren 53. Geburtstag, den sie mit dem Launch ihrer neuen Marke JLo Body by JLo Beauty zelebrierte.

Mit Paris, wo das frisch vermählte Paar derzeit seine Flitterwochen verbringt, hätte man sich keinen besseren Ort für einen romantischen und entspannten Trip zum Feiern aussuchen können.

Spaziergänge an der Seine, eine Bootsfahrt, Flanieren durch den Pariser Stadtteil Le Marais - die Sängerin ist sichtlich entspannt, genau wie ihre mitgebrachte Garderobe. In langen, luftigen Kleider aus fließenden Stoffen trotzt Lopez stilsicher der Hitzewelle in Europa. Und zeigt zudem, dass Eleganz auch praktisch und unkompliziert sein kann.

Florale Muster und auffälliges Rot

Unter anderem schlüpft die 53-Jährige zum Schlendern durch La Marais in ein weißes Kleid mit floralem Print im Stil der 50er-Jahre und kombiniert den eleganten Look mit weißen Flip Flops und einer roten Hermès-Tasche. Ist J Lo eigentlich für ihre glamourösen Outfits und außergewöhnlichen Looks bekannt, lässt sich die Sängerin und Schauspierlerin nun sichtbar von der stilistischen Gelassenheit ihres Ehemanns inspirieren und kombiniert ihren eigenen Stil geschickt mit legeren Elementen.

Für eine Bootsfahrt auf der Seine schlüpfte die Sängerin in ein Kleid mit Blumenmuster © GC Images (Pierre Suu)

Ein roter Faden in Form floraler Muster zieht sich auch durch die anderen Flitterwochen-Looks der Amerikanerin. Mit einem bodenlangen Kleid mit raffinierten Raffungen und Puffärmeln wurde die Sängerin ebenfalls gesichtet. Das luftige Kleidungsstück veredelte sie mit einer Clutch von Dolce & Gabbana und auffälligem Ohrschmuck. Auch für eine Bootsfahrt auf der Seine schlüpfte die 53-Jährige in ein Kleid in cremeweiß mit zarten, blumigen Details. Braune Heels und ein langer, beiger Cardigan machten aus dem Look ein stylisches und doch alltagstaugliches Ensemble.

Jennifer Lopez setzt in Paris aud florale Muster © GC Images (Pierre Suu)

Lockere Kleider treffen auf Heels

Vor allem für den heißen Sommer sind Kleider aus leichten Stoffen die perfekte Styling-Option im Strandurlaub und für Städtetrips - ein einfacher Weg schnell angezogen zu sein und kein Stoff, der in der Hitze an der Haut reiben kann. Neben floralen Mustern scheinen auch rote Kleider auf der Favoritenliste der erfolgreichen Sängerin zu stehen, für ein abendliches Dinner entschied sich Lopez unter anderem abermals für ein langes fließendes Kleid mit Puffärmeln und tiefem V-Ausschnitt, beim Schlendern durch die Pariser Straßen entschied sie sich für ein legeres rotes Neckholder-Kleid. Aber auch wenn J Lo zwischendurch in Flip Flops schlüpft, die High Heels dürfen für die stilsichere Glamour-Königin trotzdem nicht fehlen.