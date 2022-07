Nachdem Fynn Kliemann noch Mitte Juni in einem emotionalen Video-Statement zum öffentlichen Rundumschlag gegen seine Kritiker ausgeholt hatte, ist es zuletzt still um den 34-Jährigen geworden. Selbst zu Wort gemeldet hat er sich seitdem zwar nicht mehr, nun wurde aber bekannt, dass der Youtuber und Unternehmer nicht mehr Geschäftsführer seiner eigenen Firma, der Kliemannsland GmbH, ist. Das hat das Online-Portal "nord24" herausgefunden.

Ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene

Neben Kliemann selbst sind zudem drei weitere Co-Chefs aus dem Unternehmen ausgeschieden. Als alleiniger Geschäftsführer laut Handelsregister verbleibt Bastian Ohrtmann. Auf der Website des "Kliemannsland" hatte er sich seinerzeit mit den Worten "Ich bin hier in erster Linie der Erzieher" vorgestellt: "Sage den Leuten, wann sie ihren Müll wegräumen sollen und wann sie aufhören sollen, Geld zum Fenster rauszuwerfen."

Das Kliemannsland im niedersächsischen Elsdorf-Rüspel ist – wenn man so will – eine Art Abenteuerspielplatz für Erwachsene: für Kreative, Hobby-Bastler und Freischaffende. Ins Leben gerufen wurde es von Fynn Kliemann und seinem Team, seit 2019 war er Geschäftsführer. Immer wieder hat er dort auch seine Do-it-Yourself-Videos aufgenommen.

Kliemannsland: Distanzierung vom Namensgeber?

Nachdem der Youtuber Anfang Mai wegen Vorwürfen zum Geschäft mit Corona-Schutzmasken in die öffentliche Kritik geraten ist (die Staatsanwaltschaft ermittelt), hatte sich das Kliemannsland in einem Youtube-Video von seinem Bis-Dahin-Geschäftsführer und Namensgeber distanziert. So zumindest der Titel des fast 28-minütigen Videos ("Das Kliemannsland hat sich schon längst von Fynn Kliemann distanziert").

Eine tatsächliche Distanzierung suchte man im Video allerdings vergebens. Ein User hat das Video mit den Worten "Ihr seid im Distanzieren genauso gut wie Fynn im Bereuen" kommentiert. Nun zumindest scheint es, als habe sich das Kliemannsland-Team die Vorwürfe zu Herzen genommen und mit dem Geschäftsführer-Wechsel entsprechende Konsequenzen gezogen.