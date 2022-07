Etwas früher als erwartet wurde am Sonntagnachmittag das Wrack jenes Sportflugzeugs geborgen, das am Samstag im Wechselgebiet abgestürzt ist. Laut Polizei stellten Sachverständige noch an Ort und Stelle fest, dass sich im Motorraum Ruß- und Schmauchspuren abgelagert hatten. Das untermauere die via Funk getätigten Angaben des Piloten (56), wonach sich Rauch im Cockpit befinde. Kurz darauf war die Verbindung abgebrochen. Die genaue Unfallursache steht bis dato noch nicht fest.