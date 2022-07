Eine Tochtergesellschaft von Hyundai hat in einem Werk in Alabama in den USA Kinderarbeit eingesetzt. "Die Verbraucher sollten empört sein", sagte David Michaels, ehemaliger stellvertretende US-Arbeitsminister der Occupational Safety and Health Administration (OSHA) zu dem Vorgang.

"Sie sollten wissen, dass diese Autos zumindest zum Teil von Arbeitern gebaut werden, die Kinder sind und zur Schule gehen sollten, anstatt Leib und Leben zu riskieren, weil ihre Familien verzweifelt nach Einkommen suchen", fügte er hinzu. Die minderjährigen Arbeitnehmer hätten in letzter Zeit in einem von Smart Alabama LLC betriebenen Metallstanzwerk gearbeitet, berichtete die Polizei. Ein Mädchen, das in diesem Monat 14 Jahre alt wird, und seine beiden Brüder im Alter von zwölf und 15 Jahren hätten Anfang des Jahres in dem Werk gearbeitet. Alle drei gingen nach Angaben von Personen, die mit ihrer Beschäftigung vertraut sind, nicht in die Schule. Ihr Vater bestätigte die Angaben dieser Personen in einem Interview mit Reuters.

Hyundai erklärt, es dulde "keine illegalen Beschäftigungspraktiken in irgendeiner Hyundai-Einheit"

Smart ist in den Unternehmensunterlagen von Hyundai als Mehrheitsbeteiligung aufgeführt. Es liefert Teile für Autos und Geländewagen, die der Autohersteller in Montgomery, seinem wichtigsten US-Montagewerk, benötigt. In einer Erklärung, die nach der ersten Veröffentlichung der Recherchen durch Reuters am Freitag verschickt wurde, erklärte Hyundai, dass es "keine illegalen Beschäftigungspraktiken in irgendeiner Hyundai-Einheit duldet. Wir haben Richtlinien und Verfahren, die die Einhaltung aller lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Gesetze vorschreiben". Das Unternehmen beantwortete keine detaillierten Fragen von Reuters zu den Vorfällen.

Smart erklärte in einer separaten Mitteilung, es halte sich an die Bundes-, Landes- und Kommunalgesetze und "bestreitet jede Anschuldigung, dass es wissentlich Personen beschäftigt hat, die für eine Beschäftigung nicht in Frage kommen". Das Unternehmen sagte, es stütze sich bei der Besetzung von Stellen auf Zeitarbeitsfirmen. Es erwartet, dass "diese Agenturen bei der Anwerbung, Einstellung und Vermittlung von Arbeitnehmern auf seinem Gelände die Gesetze befolgen".

Größere Gruppe minderjähriger Arbeiter

Die Kinder, die für das kommende Schuljahr eingeschrieben sind, gehören zu einer größeren Gruppe minderjähriger Arbeiter, die in den vergangenen Jahren bei dem Hyundai-Zulieferer Arbeit gefunden haben, wie Interviews mit einem Dutzend ehemaliger und aktueller Werksmitarbeiter und Arbeitsvermittlern ergaben.