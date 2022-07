Heard geht in Berufung

Prozess gegen Johnny Depp: Amber Heard will Urteil anfechten

Die US-Schauspielerin Amber Heard will gegen das Urteil im Verleumdungsprozess zwischen ihr und ihrem Ex-Mann Johnny Depp in Berufung gehen, informierte ihr Anwaltsteam das Gericht in Fairfax County.