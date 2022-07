"Fat Amy" – das war einmal. Die australische Schauspielerin Rebel Wilson, die in ihrer Paraderolle in der Filmreihe "Pitch Perfect" als dicke, eigenwillige Sängerin einer A-Capella-Gruppe weltbekannt wurde, hat in Altaussee eingecheckt. Wieder einmal, denn mittlerweile gehört die 42-Jährige fast schon zu den Stammgästen im Kurhotel Vivamayr, das umfassende Kuren samt Detoxing anbietet.

Schon in den vergangenen Jahren ließ die einst mollige Actress dort ihre Kilos purzeln – die größten Abnehmerfolge verdanke sie ihren Altaussee-Aufenthalten, schreibt sie selbst auf Instagram. Ihre Behandlungen und ausgedehnten Spaziergänge rund um den Altausseersee hat sie selbst in vielen launigen Videos und Bildern dokumentiert.

"Sooooo schön ..."

Jetzt ist sie erneut dort und lässt ihre Fans wissen: "Soooooo schön, wieder hier zu sein!" Mit der Abnehmkur nach F.X.-Mayr mache sie einen Neustart und sich damit gleichzeitig fit für das verbleibende Arbeitsjahr.

Mit dabei ist übrigens auch die US-amerikanische Schauspielerin Melanie Griffith ("Die Waffen der Frauen"), die zuletzt eher mit ihrem turbulenten Privatleben für Aufsehen sorgte, sowie die britische Fernsehmoderatorin und zweifache Emmy-Gewinnerin Carly Steel.

11,2 Millionen Follower

Wie lange das Trio in der Steiermark ist, ist nicht bekannt – Touristiker freuen sich aber über jedes Posting der bekannten Damen. Vor allem Wilson, die zuletzt ein unfreiwilliges Coming-out hatte, als ihre Beziehung zu Modedesignerin Ramona Agruma öffentlich wurde, gilt als echter Quotenbringer: Allein auf Instagram hat sie 11,2 Millionen Follower.