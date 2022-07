Blockaden, Brände, Barrikaden: Niederländische Bauern im Aufstand

Wie ein Flächenbrand ziehen die Proteste über das Land und bringen die Regierung in Not. Zuletzt organisierten sich Bauern in den Niederlanden wieder, um gegen die geplante Reduktion des landesweiten Stickstoff-Ausstoßes zu demonstrieren.