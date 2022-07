Deutschland dominierte Gruppe B bei der Frauen-Fußball-EM in England, wurde souverän Gruppensieger und trifft im Viertelfinale am Donnerstag (21 Uhr) in Brentford nun auf den Zweiten der Gruppe A: Österreich. Im deutschen Fernsehen hatte man im Vorfeld aber wohl schon fest mit Norwegen als Gegner der DFB-Auswahl gerechnet. Das blieb nicht unbemerkt, Österreichs Mittelfeldspielerin Barbara Dunst hat nach dem Sieg über die Norwegerinnen im ARD-Interview "liebe Grüße" nach Deutschland geschickt: