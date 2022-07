Einen ganz besonderen Ort hat sich ein Mann für seinen Heiratsantrag ausgesucht. Im Internet macht ein Video die Runde, das zeigt, wie er Freitagabend bei der Generalprobe zur Starnacht am Wörthersee auf der Bühne in der Ostbucht in Klagenfurt vor seiner Freundin auf die Knie fällt. "Ich möchte mit dir alt werden", so seine Worte. Unter tosendem Applaus nahm die völlig aufgelöste junge Frau den Ring des Mannes entgegen. Kleines Feuerwerk auf der Bühne inklusive!

Heute, Samstag, geht die Starnacht am Wörthersee über die Bühne, zu sehen live ab 20.15 Uhr auf ORF 2, MDR, SWRund NDR. Moderiert wird die Veranstaltung von Barbara Schöneberger und erstmals von "Bergdoktor" Hans Sigl. Unter anderen auf der Bühne: Paul Young, Vanessa Mai, Ross Antony, Stefanie Werger, Michael Patrick Kelly, Chris Steger.