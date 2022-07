So, jetzt schnell Worte finden, die nicht allzu abgegriffen sind. Aber einfache Tatsachen bringt man wohl am besten auf einen einfachen Punkt. Also: Die Rolling Stones, derzeit auf ihrer "Sixty"-Jubiläumstour quer durch Europa, haben Freitagabend im Wiener Happel-Stadion ein sensationell gutes Konzert abgeliefert.