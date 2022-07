Kritik am Tourismusministerium übt der Rechnungshof (RH) in einem am Freitag veröffentlichten Bericht. Zentraler Punkt: Es wäre besser gewesen, das seinerzeitige Corona-Testprogramm "Sichere Gastfreundschaft" als Auftrag zu vergeben, anstatt "nur" die damit betrauten Labore finanziell zu fördern. Denn als Auftraggeber hätte man mehr Einfluss auf die Durchführung gehabt. Dadurch hätte man Geld sparen können, so der RH.