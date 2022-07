Ein neuer Betrugsfall mit falschen Polizisten trug sich am Donnerstag in Graz zu. Bei einer 59-jährigen Frau landeten die Täter diesmal einen Volltreffer: Bargeld und Wertgegenstände im Wert von mehreren Hunderttausend Euro landeten in den Händen unbekannter Täter, die via Telefon Kontakt mit der Frau aufgenommen hatten.