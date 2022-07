Das von gut 40.000 Besuchern gefeierte Konzert im Wiener Happel-Stadion ließ fast keine Wünsche offen. Nach wackerem Vorprogramm mit Dirty Honey und Top-Blues-Gitarrist Gary Clark jr., zeigten Axl Rose, Slash, Duff McKagan und ihre Söldnertruppe ordentlich auf. Um 19.28 Uhr (!) ging es mit "It’s So Easy" in ein langes Set, bei dem die ehemalige Diva Axl Rose den geläuterten Frontmann gab. Stimmlich durchwachsen, aber mehr als nur bemüht, gab er den Entertainer, setzte sich bei "November Rain" an den Flügel und wechselte mehrmals sein Bühnenoutfit. Gitarren-Ikone Slash lieferte erwartungsgemäß solide und intensive Saitenarbeit, die er sich mit Richard Fortus teilt. Dieser sorgt auch für sehr viel Bühnenperformance, ist er doch ständig in Bewegung. Bassist Duff McKagan wiederum gibt den gestandenen Rocker, der das Stooges-Cover "I Wanna Be Your Dog" ins Mikro brüllt. Wie überhaupt einige Fremdkompositionen in die drei Stunden dauernde Show gerutscht sind. So auch "Back In Black" von AC/DC, bei denen Rose 2016 aushilfsweise am Mikrofon stand und damals einen sehr guten Job ablieferte.