Es ist fast auf den Tag zehn Jahre her, dass die Ryanair das Ende der Flüge Graz–London verkündete. Seither fehlt die britische Metropole im steirischen Flugplan und alle Bemühungen, die Destination zurückzugewinnen, blieben erfolglos. Bis dato. Denn am Mittwoch war es just Ryanair-Chef Michael O’Leary, der neue Hoffnungen weckte.

Der Grazer Airport sei einer jener Flughäfen, mit denen Europas größte Billigairline aktuell verhandle, erklärte O’Leary bei einer Pressekonferenz in Wien. Auch Andreas Gruber, Österreich-Chef der Ryanair, bestätigte die Gespräche. Die Ryanair kündigte an, in Österreich wachsen, die Austrian Airlines überholen und größte Fluglinie im Land werden zu wollen.