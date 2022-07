Wie sieht die Lage in Österreich aus? Bei der Pressekonferenz gestern Vormittag wurde der aktuelle Bericht zur Suchtmittelkriminalität 2021 vorgestellt. Das erschreckende Fazit: Die Kriminalitätsrate geht zwar zurück, doch es sind nur die kleinen Vergehen, die sinken. "Die Verbrechen in Zusammenhang mit Drogen sind 2021 gestiegen", betont Innenminister Gerhard Karner. Die Hälfte der Drogenverbrechen im Vorjahr wurde von ausländischen Tätern begangen, die meisten kommen vom Westbalkan, zeigt der Drogenbericht des Innenministeriums. Drogenkriminalität nimmt in Österreich übrigens ein Zehntel der Gesamtkriminalität ein.