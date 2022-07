Tashi Choden wird nicht nur die erste Kandidatin sein, die Bhutan beim Miss-Universe-Wettbewerb vertritt - sie ist auch die einzige offen lesbisch lebende Person in dem Land.

Bis 2021 war Homosexualität in Bhutan verboten

Das abgelegene Bhutan ist berühmt für seine Philosophie des "Bruttonationalglücks", bei der das Wohlergehen der Bürger gleichrangig mit dem Wirtschaftswachstum behandelt wird. Doch bis Februar 2021 war Homosexualität im Strafgesetzbuch als "sexuelles Verhalten gegen die Gesetze der Natur" definiert und galt als illegal.

„Ich spreche nicht nur für die Bhutanesische Bevölkerung, sondern auch für eine Minderheit, auf einer Plattform wie dem Miss-Universe-Schönheitswettbewerb“, sagte Choden. „Ich kann ihre Stimme sein“.

Choden outete sich im vergangenen Juni, nach "einer Menge Recherche und Selbstbeobachtung", wie sie gegenüber The New Indian Express sagt. Die Reaktion ihrer konservativ-religiösen Familie war "zunächst sehr heftig", erinnert sich die 23-Jährige, die beide Eltern im Alter von 14 Jahren verlor. Dennoch sei es wichtig, queer-skeptische Menschen am Coming-Out-Prozess teilhaben zu lassen.