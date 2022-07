Am 12. September werden in Los Angeles erneut die wichtigsten Serienpreise verliehen. Die satirische HBO-Serie "Succession" und die Sport-Sitcom "Ted Lasso" gehen mit den jeweils meisten Nominierungen ins Rennen. Dicht dahinter liegt der tragikomische Sechsteiler "The White Lotus", der in der Kategorie Beste Miniserie als Hauptanwärter gilt. Zu weiteren Favoriten im dramatischen Fach gehören die finalen Staffeln des "Breaking-Bad"-Ablegers "Better Call Saul" und der Netflix-Serie "Ozark" sowie der koreanische Streaming-Hit "Squid Game". Eine überraschende Nominierung in der Königskategorie gab es hingegen für die vierte Staffel der höchst populären Sci-Fi-Serie "Stranger Things". Im komödiantischen Bereich konkurrieren unter anderem die perfide Dramedy "Barry" von und mit Bill Hader, die Sitcom "Hacks" mit Jean Smart oder die Murder-Mystery "Only Murders in the Building" mit Steve Martin und Selena Gomez um die begehrten Statuen.