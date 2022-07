Der Flüchtlingsstrom aus den ukrainischen Kriegsgebieten nach Kärnten ist nahezu versiegt: Wurden beispielsweise im März dieses Jahres 1948 Vertriebene registriert, so waren es im Juni nur noch 132, im Juli bislang 33 (Stand 12. Juli). Seit Beginn der Krise sind offiziell 2846 Personen in Kärnten angekommen, aktuell beziehen 1609 Leistungen der Grundversorgung. Viele reisen in unterschiedliche Zielländer weiter, wo bereits Familienangehörige leben. Zahlen von privat untergebrachten Personen, die keine Grundversorgung beziehen, liegen beim Land nicht auf.