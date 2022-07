FPÖ-Obmann Herbert Kickl will Walter Rosenkranz in die Bundespräsidentschaftswahl schicken. Das wurde der Kleinen Zeitung aus Parteikreisen während der laufenden Präsidiumssitzung Dienstagabend bestätigt. Der 59-jährige Niederösterreicher war Nationalratsabgeordneter sowie geschäftsführender Klubobmann der Freiheitlichen und ist seit 2019 Volksanwalt. Kickls Vorschlag hat im Präsidium dem Vernehmen nach für längere Diskussionen gesorgt.

Rosenkranz zählte nämlich ganz und gar nicht zum Favoritenkreis im ohnehin schwierigen Rennen gegen Amtsinhaber Alexander Van der Bellen. Genannt worden waren etwa Verfassungssprecherin Susanne Fürst – laut Kickl eine "ganz heiße Aktie" – und zuletzt auch Petra Steger, Nationalratsabgeordnete und Tochter des freiheitlichen Urgesteins Norbert Steger. Auch "Krone"-Kolumnist und Anwalt Tassilo Wallentin sprang ab und überlegt laut oe24.at nun eine eigene, unabhängige Kandidatur.

Offizielle Präsentation am Mittwoch

Offiziell präsentiert werden soll der FPÖ-Kandidat, also Rosenkranz, erst am Mittwoch. Leicht dürfte es dieser nicht haben. Zum einen sitzt Van der Bellen recht fest im Sattel. Zum anderen wollen zumindest zwei weitere Kandidaten antreten, deren Programm inhaltlich den freiheitlichen Standpunkten ähnelt: So wettert etwa der ehemalige BZÖ-Politiker Gerald Grosz ebenso gegen Coronamaßnahmen und Sanktionspolitik gegen Russland wie auch der Chef der impfkritischen Liste MFG, Michael Brunner.

Nicht einfach wird es sein, dem Ergebnis des letzten blauen Präsidentschaftskandidaten, Norbert Hofer, auch nur nahezukommen. Dieser erreichte 2016 im ersten Wahlgang 35,05 Prozent, in der Stichwahl 46,21 Prozent. Rosenkranz ist in der Partei zwar weitgehend unumstritten. Dennoch bezweifelten mehrere – sichtlich überraschte – Freiheitliche, ob er der richtige Kandidat ist.

Ursprüngliche Favoritin für die Kandidatur

Eigentlich wollte FPÖ-Chef Kickl die blaue Kandidatin oder den blauen Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl "rund um den 9. Juli" bekannt geben. Eine halbe Woche später sollte es sich nun ausgehen. Klar ist: Antreten ist für die blaue Partei Pflicht.

Offiziell präsentiert werden soll der Herausforderer oder die Herausforderin des Amtsinhabers Alexander Van der Bellen erst am Mittwoch. Bis zuletzt hatte Parteichef Herbert Kickl seine Entscheidung, die er dem Parteipräsidium unterbreiten wird, streng geheim und damit das Thema am Köcheln gehalten. Dem Vernehmen nach sollen selbst die freiheitlichen Länderchefs nur spekulieren, wer es wird.

Sechs Kandidaten, Hofer mit Abstand vorne

Die FPÖ kann historisch auf keinen allzu üppigen Kandidaten-Reigen für die Hofburg zurückblicken. Die Person, die am Mittwoch dann präsentiert werden soll, ist erst die sechste blaue Anwärterin in den bisher 13 Urnengängen der Zweiten Republik. Am erfolgreichsten war 2016 Norbert Hofer mit einem Stimmenanteil von 35,05 bzw. in der Stichwahl 46,21 Prozent.

An dieses blaue Rekord-Ergebnis wird der heurige Kandidat wohl nicht herankommen, möglicherweise aber an die Stimmenanteile der vier FPÖ-Präsidentschaftskandidaten davor. Das beste Ergebnis abseits von Hofer fuhr 1980 Willfried Gredler mit 16,96 Prozent ein. Ähnlich auch das Ergebnis der blauen Präsidentschaftskandidatin aus dem Jahr 1992, Heide Schmidt: Die spätere Mitgründerin der Liberalen Forums kam damals auf 16,39 Prozent der Stimmen.

Ähnlich ging ihr Antreten auch für die beiden anderen freiheitlichen Kandidaten der Vergangenheit aus: Burghard Breitner (damals noch für die FPÖ-Vorgängerpartei VdU) kam 1951 auf 15,41 Prozent, Barbara Rosenkranz im Jahr 2010 auf 15,24 Prozent, die damit das bisher schwächste blaue Ergebnis einfuhr.