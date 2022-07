Bemerkenswert schnell ist es in den vergangenen Tagen gegangen, dass die Regierungsparteien bei der Frage nach einer Deckelung von Energiepreisen von Ablehnung auf "wir schauen, wie wir es am besten machen können" geschwenkt sind. Noch Ende vergangener Woche hatte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) im Nationalrat erklärt, gegen eine Deckelung zu sein. Und Vize Werner Kogler (Grüne) antwortete der "Presse" in einem Interview am Samstag, Energiepreisdeckel "werfen mehr Fragen auf, als sie Antworten geben".