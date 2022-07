Als sie in der dritten Staffel "Stranger Things" als schräge Eisverkäuferin Robin Buckley zum ersten Mal auftauchte, waren die Erwartungen groß, und sie hat sie mit Bravour erfüllt. In der aktuellen vierten Staffel ist sie aus dem Cast schon nicht mehr wegzudenken. Auf Maya Hawke (24) sind naturgemäß alle Augen gerichtet, und das hat natürlich mit ihren Eltern zu tun: Es sind die beiden Hollywoodstars Uma Thurman (52) und Ethan Hawke (51). Maya ist das erste Kind der beiden, es folgte noch Sohn Levon (20). Thurman und Hawke waren von 1998 bis 2004 verheiratet.





Schon früh zeichnete sich ab, dass Tochter Maya auch in die Fußstapfen ihrer Eltern schlüpfen wird: Immer öfter ergatterte sie kleinere Rollen, darunter in der BBC-Serie "Little Women" (2017) oder beim Tarantino-Film "Once Upon a Time in Hollywood" (2019). Ihr Auftritt bei "Stranger Things" vor drei Jahren erwies sich als Karrierebooster. Aber Hawke ist auch Musikerin. Nun hat sie, nach "Blush" im Jahr 2020, für den 23. September ihre zweite Platte namens "Moss" angekündigt.

Die erste Single "Thérèse" ist eine Hommage an das vielfach diskutierte Bild "Thérèse, träumend" (1938) von Balthus, das im Metropolitan Museum in New York zu sehen ist.