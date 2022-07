Die britische Band Coldplay hat im Berliner Olympiastadion einen ukrainischen Kinderchor mit auf die Bühne geholt. Gemeinsam mit Sänger Chris Martin (45) sangen die Buben und Mädchen am Sonntagabend "Something Just Like This" – und sorgten im Publikum für Gänsehautmomente. Die Coldplay-Musiker sind derzeit im Rahmen ihrer Welttournee in Deutschland unterwegs.

An drei Abenden treten sie im Berliner Olympiastadion auf, das am Sonntagabend voll war. Chris Martin lobte die Deutschen dafür, dass sie die Ukrainer unterstützen.