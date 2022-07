Der dramatische Mangel an Blutkonserven ist vorerst vorbei. Nach vielen Aufrufen aus vielen Richtungen – unter anderem durch die Bundesregierung und Bundespräsident Alexander Van der Bellen – spendeten in den vergangenen zwei Wochen mehr als 20.000 Menschen ihr Blut. Dadurch ist die Blutversorgung für die nächsten Wochen gesichert, wie das Rote Kreuz in einer Aussendung schreibt.

In der Wiener Blutspendezentrale spendeten sogar viermal so viele Menschen ihr Blut als üblicherweise. Hier mussten die Spender oft stundenlange Wartezeiten in Kauf nehme: "Es ist einfach berührend, wenn Menschen vor oder nach der Arbeit zu uns kommen und geduldig in der Schlange warten, um ihr Blut zu spenden", sagt Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer.

Nach der Spende ist vor der Spende

Blutkonserven sind nur 42 Tage haltbar. Die Lage bleibt also wahrscheinlich über den ganzen Sommer hinweg angespannt. "Wer also noch keine Zeit hatte oder jetzt auf Urlaub fährt, den bitten wir, in den nächsten Wochen oder Monaten Blut spenden zu gehen", so Schöpfer.