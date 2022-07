Ein kleines Mädchen ist am Sonntagabend in Niederösterreich in einem Spielautomaten stecken geblieben. Wie die Freiwillige Feuerwehr Krems berichtet, kletterte das Mädchen in die Ausgabeklappe des Automaten. Wo Plüschtiere für gewöhnlich rausgeholt werden, gab es für das Mädchen kein Entkommen mehr.

Die Feuerwehr kam mit einem Großaufgebot an Geräten angerückt und konnte das Kind schnell mit einem speziellen Brecheisen aus dem Automaten holen. Während der Rettung war das Mädchen der Feuerwehr zufolge äußerst ruhig. Die Sanitäter des Roten Kreuzes stellten auch keine Verletzungen fest, weshalb das Mädchen wie eigentlich geplant ins Kino gehen konnte.