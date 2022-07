Am Freitag trainierte Laura Wienroither noch normal mit der Mannschaft, am Samstag dann die Nachricht: Corona positiv! Die Arsenal-Legionärin, die im EM-Eröffnungsspiel gegen England von Beginn an gespielt hat, wird somit zumindest das zweite EM-Spiel am Montag in Southampton gegen Nordirland verpassen. Sie wurde umgehend von der restlichen Mannschaft isoliert.

Die Oberösterreicherin hat milde Symptome.