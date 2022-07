In den vergangenen Wochen soll es speziell um die Piazza Mazzini in Jesolo immer wieder zu Gewaltexzessen gekommen sein. Der bei Touristen beliebte Badeort an der Oberen Adria reagiert nun darauf mit scharfen Maßnahmen. Wie die Tageszeitung "Il Gazzettino" berichtet, hat der neue Bürgermeister Christofer de Zotti entsprechende Verordnungen erlassen. So wird es an den Wochenenden (Freitag bis Sonntag) ein Alkoholverbot im Gemeindegebiet an öffentlichen Plätzen ab 20 Uhr bis 6 Uhr früh geben. Die Regelung tritt bereits heute Samstag in Kraft. Die Verordnung ziele auf den exzessiven Alkoholkonsum von Gruppen ab, die dann eine Spur der Verwüstung durch die Stadt ziehen würden, heißt es. Von 1. bis 22. August wird die Verordnung täglich gelten, und nicht nur an den Wochenenden.