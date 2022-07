Christian Kresse wird als Chef der Kärnten Werbung abgelöst

Die Entscheidung über den künftigen Chef der Kärnten Werbung ist am Freitag in der Generalversammlung gefallen. Martin Payer, Vorstand der KBV, die 60 Prozent an der Kärnten Werbung hält, hat sich gegen Kresse ausgesprochen.